Un capo di Stato a casa di Al-Sistani | «Per il bene dell’Iraq»

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 7 marzo 2021) Quella di ieri, con la «visita di cortesia» di papa Francesco al grande ayatollah Sayyid Al-, è stata la giornata centrale del viaggio apostolico di Bergoglio in Iraq. Un incontro fra due leader religiosi, ma con un profondo significato diplomatico e politico: il primo faccia a faccia fra un pontefice romano – che peraltro mette piede per la prima volta in Iraq – e la massima autorità dell’islam sciita (200 milioni di fedeli in tutto il mondo, su 1 miliardo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.