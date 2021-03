Un bollettino da lockdown duro ? Il vaccino non basta | contagi e ricoveri | trend pericolosissimi

(Di sabato 6 marzo 2021) Continua a peggiorare giorno dopo giorno la situazione epidemiologica dell'Italia, tanto che il Comitato tecnico scientifico ha suggerito caldamente al governo presieduto da Mario Draghi di attuare subito un, essendo la diffusione delle varianti del Covid fuori controllo. L'alternativa sarebbe far scattare in automatico la zona rossa nel momento in cui si supera la soglia dei 250per 100mila abitanti: nel nuovo Dpcm firmato da Draghi è invece previsto che a decidere se attuare o meno la zona rossa sono i governatori. Intanto ildi sabato 6 marzo rilasciato dal ministero della Salute non trasmette affatto buone notizie: oggi sono stati registrati 23.641ati, 13.984 guariti e 307 morti su 355.024 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è risalito al ...

Il peggioramento della situazione è confermato anche dai dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute. L'obiettivo dell'Iss L'obiettivo, ha spiegato l'Iss, 'è anche riportare l'Rt medio ...