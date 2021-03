Ultime Notizie Roma del 06-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 6 marzo in studio Giuliano Ferrigno in primo piano in apertura parliamo dei vaccini il giorno in cui il ministro Roberto Speranza Ringrazia dei medici specializzandi che hanno un interamente sottoscritto L’intesa con governo e regioni per partecipare alla campagna vaccinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accompagnato dal governatore del Lazio Zingaretti ha visitato il centro vaccinale allestito alla nuvola di Fuksas all’Eur finiamo duro Ce la faremo ha detto ai presenti Intanto le confida di poter collaborare con gli Stati Uniti per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali dei produttori di vaccini realizzato imbottigliati oltreoceano lo precisa una portavoce del lui intanto venire per potenziare le regioni sul fronte vaccinazioni a deciderlo il comitato operativo della ...