Ultime Notizie Roma del 06-03-2021 ore 09 | 10

(Di sabato 6 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vigore da oggi fino al 6 aprile nuovo dpcm anti-covid in mattinata riunione del comitato operativo della Protezione Civile con figliolo da lunedì cambieranno i colori in Alcune regioni in rosso la Campania lagna Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione e Bianca Sardegna con testo obbligatori per gli arrivi su per intanto Pota 1rt medio Nazionale Oltre 3 milioni contagi da inizio pandemia il tasso di positività in calo serie 3% altri 297 i decessi Zingaretti ha formalizzato le sue dimissioni da segretario del PD in corso un pressing per farlo rimanere Ma già si lavora al dopo l’assemblea nazionale del 13 e 14 marzo dovrei leggere un nuovo leader e oggi a Nazzareno presidio le sardine per chiedere al partito di aprire il confronto Twitter ...