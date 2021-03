Ue: "Lunedì contatti con gli Stati Uniti per le forniture dei vaccini" (Di sabato 6 marzo 2021) Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, responsabile degli aspetti industriali della produzione di vaccini, incontrerà Lunedì pomeriggio in videoconferenza Jeffrey Zients, coordinatore del team incaricato della lotta contro il Covid-19 alla Casa Bianca. Lo riferiscono fonti europee precisando che l’incontro riguarderà la catena delle forniture dei vaccini con l’obiettivo di offrire un coordinamento nel comune interesse fra le due sponde dell’Atlantico. Le stesse fonti precisano che nell’incontro non sarebbe al momento in agenda la questione del possibile export di dosi AstraZeneca dagli Usa. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, responsabile degli aspetti industriali della produzione di, incontreràpomeriggio in videoconferenza Jeffrey Zients, coordinatore del team incaricato della lotta contro il Covid-19 alla Casa Bianca. Lo riferiscono fonti europee precisando che l’incontro riguarderà la catena delledeicon l’obiettivo di offrire un coordinamento nel comune interesse fra le due sponde dell’Atlantico. Le stesse fonti precisano che nell’incontro non sarebbe al momento in agenda la questione del possibile export di dosi AstraZeneca dagli Usa.

