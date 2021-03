Ucraina | aiuti umanitari nel Donbass | l’Onu celebra il traguardo

(Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – Le Nazioni Unite hanno accolto con soddisfazione il passaggio di un primo convoglio umanitario con 133 tonnellate di aiuti presso un nuovo valico di accesso alla regione di Lugansk, nell’est dell’Ucraina, autoproclamatasi repubblica indipendente nel 2014 nel corso di un conflitto armato. La zona, che non e’ riconosciuta come indipendente dalla comunita’ internazionale, e’ interessata da allora da tensioni e sporadici scontri a fuoco lungo la cosiddetta “zona di contatto” con il resto dei territori dell’Ucraina.

Advertising

Agenzia_Dire : #Ucraina, aiuti umanitari nel #Donbass: #Onu celebra il traguardo. - magicaGrmente22 : A tutto c'è un perché. Anche al 'chi'. 'Crescono le spese militari gli USA inviano altri 125 milioni di aiuti mili… - DMALAGIGI2 : @CCKKI @_kuball_ 60 mm nemmeno gratti il terreno gli aiuti all'ucraina sono ben altra cosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina aiuti

Dire

... tra le quali la Cina, la Russia, la Bielorussia, l'e i Balcani Occidentali". von der Leyen:...di quattro mesi ai dazi reciproci per trovare soluzioni sull'annosa questione (17 anni) degli...Gli USA investono inmilitari incontro la Russia Se i Paesi Nato sembrano temere minacce che potrebbero arrivare dall'interno, per gli USA gli investimenti militari sono ancora ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 mar - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e' determinato a "rivitalizzare" i rapporti con ...Mentre crescono le spese militari dei Paesi appartenenti alla NATO, gli USA inviano altri 125 milioni di aiuti militari in Ucraina. Qual è la minaccia?