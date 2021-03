Twitter sospende gli account di Forza Nuova e del suo leader Roberto Fiore (Di sabato 6 marzo 2021) La notizia è di quelle destinate a infiammare il dibattito politico: Twitter ha sospeso l’account nazionale di Forza Nuova, oltre ad alcuni account locali, e bloccato l’account personale del suo leader, Roberto Fiore e quello del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale. Si tratta di una maxi-stangata nei confronti del gruppo politico neofascista, che colpisce complessivamente 36.000 follower, distribuiti tra i vari account. Per Forza Nuova si tratta del secondo stop nel giro di due anni, dopo quello subito da Facebook e Instagram nel settembre 2019 insieme a CasaPound. Proprio CasaPound all’epoca vinse il ricorso e ottenne la riattivazione della pagina, oltre al risarcimento delle ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La notizia è di quelle destinate a infiammare il dibattito politico:ha sospeso l’nazionale di, oltre ad alcunilocali, e bloccato l’personale del suoe quello del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale. Si tratta di una maxi-stangata nei confronti del gruppo politico neofascista, che colpisce complessivamente 36.000 follower, distribuiti tra i vari. Persi tratta del secondo stop nel giro di due anni, dopo quello subito da Facebook e Instagram nel settembre 2019 insieme a CasaPound. Proprio CasaPound all’epoca vinse il ricorso e ottenne la riattivazione della pagina, oltre al risarcimento delle ...

