Twitter blocca le pagine di Forza Nuova e del leader Fiore per “violazione delle regole”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar –hato gli account die deldel partito Roberto, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato ledella piattaforma. Già nel 2019 erano statete leFacebook e Instagram del partito. La censura è scattata per una generica “” previste dalla piattaforma per i suoi utenti.sospende i profili di, dele del vice Provenzale “Stamattina, senza alcuna motivazione,ha sospeso oltre al mio profilo con più di 19mila follower, quelli di ...