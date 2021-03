Twitter blocca gli account di Forza Nuova e di Roberto Fiore

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Italia blocca prima in Ue l'export dei vaccini AstraZeneca. Si tratta di 250mila dosi. La proposta di blocco ha i… - repubblica : Neofascismo: Twitter blocca Forza Nuova. Sospeso anche l'account di Roberto Fiore: Stop pure per il vice Provenzale… - MediasetTgcom24 : Twitter blocca gli account del partito di estrema destra Forza Nuova e del leader Roberto Fiore #ForzaNuova… - lukogene : RT @PBerizzi: Neofascismo: Twitter blocca Forza Nuova. Sospeso anche l'account di Roberto Fiore - AlbertoEnricoA2 : RT @PBerizzi: Neofascismo: Twitter blocca Forza Nuova. Sospeso anche l'account di Roberto Fiore -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter blocca

la Repubblica

Per il partito si tratta della seconda misura di sospensione degli ultimi due anni. Nella serata di ieriha reso noto di aver bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, oltre che del vice di quest'ultimo, Giuseppe Provenzale. La causa della ...commentaha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. ...Twitter ha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. S ...Twitter ha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. G ...