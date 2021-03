Triathlon | rinviata ad agosto la tappa di Montreal delle World Series 2021

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Continuano i cambiamenti di calendario per la stagione del. La pandemia sta costringendo gli organizzatori a rivedere date e tempistiche degli eventi, e nella giornata odierna è arrivato un nuovo cambiamento.ha infatti annunciato due spostamenti di date di eventi già inseriti in calendario. LadiChampionship, che inizialmente era prevista per il mese di giugno, è stata posticipata al fine settimana del 13-15, in modo da precedere la Grand Final di Edmonton, sempre in Canada. “Il comitato organizzatore locale delladi, e ...