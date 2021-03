Trentennale della migrazione albanese: banchina del porto di Brindisi, cerimonia Presenti il premier dell'Albania, il presidente della Regione Puglia e il sindaco (Di sabato 6 marzo 2021) Scrive Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi: L’abbraccio di Brindisi e del suo porto al popolo albanese, rinnovato nel giorno della visita nella nostra città del premier della Repubblica di Albania Edi Rama, in occasione del Trentennale del grande esodo. Brindisi, 30 anni fa, rispose all’appello del sindaco di allora Pino Marchionna “Non abbiate paura, hanno solo fame e freddo”, così i cittadini aprirono le porte di casa colmando il vuoto dello Stato. Cito le bellissime parole che il Primo Ministro Rama ha portato oggi nel nostro porto “Le barche non portano la fine del mondo, portano la possibilità di aprirsi al ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 marzo 2021) Scrive Riccardo Rossi,di: L’abbraccio die del suoal popolo, rinnovato nel giornovisita nella nostra città delRepubblica diEdi Rama, in occasione deldel grande esodo., 30 anni fa, rispose all’appello deldi allora Pino Marchionna “Non abbiate paura, hanno solo fame e freddo”, così i cittadini aprirono le porte di casa colmando il vuotoo Stato. Cito le bellissime parole che il Primo Ministro Rama ha portato oggi nel nostro“Le barche non portano la fine del mondo, portano la possibilità di aprirsi al ...

