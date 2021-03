Travaglio avvilito | “Salvini sta zitto e incassa | il centrodestra colpisce | la sinistra affonda…” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 marzo 2021) E’ un Marcopungente e arrabbiato quello che nella sua consueta comparsata da Lilli Gruber, sulla Sette, si esercita nel consueto monologo del rimpianto per il governo Conte e scarica veleno sulla decisione del Pd e del M5S di sostenere l’esecutivo Draghi insieme al. Che a suo avviso, si sta muovendo nel modo più speculativo: a ventre di vacca, è la definizione del direttore del “Fatto Quotidiano“, ovvero ognuno su una posizione apparentemente diversa ma sparando nel mucchio del centroper indebolirlo. “Gli elettori della Lega sono abituati a qualsiasi cosa,stasu tutto e si accontenta dello scalpo di Arcuri. Ilè in un ventre di vacca,disunito per mettere insieme i consensi. L’altro fronte è che è ...