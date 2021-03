Traffico Roma del 06-03-2021 ore 13:30 (Di sabato 6 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione scorrevole e quindi regolare la circolazione sulle principali arterie dell’interno capitolino nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre per Traffico intenso Ci sono quasi sulla via Cassia tra una storta e Tomba di Nerone e sulla Nomentana tra una tangenziale il raccordo anulare nelle due direzioni code a tratti anche lungo la Casilina e sulla Prenestina rispettivamente tra finocchio la Borghesiana in corrispondenza di Colle Prenestino coda anche sulla via Appia tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale via della Magliana a partire dalla vita per la Roma Fiumicino fino a Piazza Meucci questi disagi sono legati alla chiusura della stessa autostrada Roma Fiumicino direzione dell’EUR tra l’uscita via della Magliana Trastevere Le Tre Fontane comporta per chi proviene da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione scorrevole e quindi regolare la circolazione sulle principali arterie dell’interno capitolino nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre perintenso Ci sono quasi sulla via Cassia tra una storta e Tomba di Nerone e sulla Nomentana tra una tangenziale il raccordo anulare nelle due direzioni code a tratti anche lungo la Casilina e sulla Prenestina rispettivamente tra finocchio la Borghesiana in corrispondenza di Colle Prenestino coda anche sulla via Appia tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale via della Magliana a partire dalla vita per laFiumicino fino a Piazza Meucci questi disagi sono legati alla chiusura della stessa autostradaFiumicino direzione dell’EUR tra l’uscita via della Magliana Trastevere Le Tre Fontane comporta per chi proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06 - 03 - 2021 ore 12:30 ...sempre in direzione di San Giovanni per traffico intenso abbiamo code tra l'uscita per la stazione Tiburtina il bivio con la Roma L'Aquila code sulla Cassia tra la torta e Tomba di Nerone traffico ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 03 - 2021 ore 12:30 ... ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA SPOSTIMAOCI SUL TRATTO ... INIZIATI I LAVORI SULLA ROMA - FIUMICINO ALL'ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO ...

Traffico Roma del 06-03-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Strade chiuse al traffico e deviazioni, il programma del weekend A Roma domenica 7 marzo, tra le 7.30 e le 15, è in programma l'evento podistico "Romariparte-Ripartiroma". Il percorso si snoderà lungo piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, viale di Porta ...

A24: DA 8 A 14 MARZO CHIUSURE NOTTURNE TRAFORO GRAN SASSO DIREZIONE TERAMO PESCARA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso e salvo imprevisti, dalle ore 22:00 dei giorni 8, 9, 10, ...

