Torino | Nicola | «Voglia matta di giocare Ho chiesto una cosa alla squadra»

(Di sabato 6 marzo 2021) Davide, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone. PREPARAZIONE – «Possiamo incidere su determinazione ed entusiasmo. Ho visto unadi riprendere il percorso, è ciò chemo fare. È importante farlo con entusiasmo». COMPATTEZZA – «Il Crotone è un’altra tappa del percorso, dobbiamo riprendere ciò che aveva fatto e migliorare ciò che ci serve migliorare. Sono sicuro che chi scenderà in campo a Crotone darà tutto anche per i compagni invischiati con il Covid.mo rappresentare al meglio tutti».HA...

Davide, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone: le sue ...: ilal momento ha 14 giocatori di movimento a disposizione, in attesa degli ultimi tamponi e per questoconvocherà 6 della Primavera. In attacco, senza Belotti, ci sarà la ...Ma abbiamo voglia matta di ricominciare a giocare". Lo dice l'allenatore del Torino, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone, primo impegno per i granata dopo le due ...Prima della gara contro il Crotone, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Torino Davide Nicola: "Per noi sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata.