Torino | i convocati di Nicola per il Crotone

Il tecnico Davide Nicola ha convocato 23 calciatori per la partita di domani in trasferta contro il Crotone, calcio d'inizio alle ore 15 allo Scida. Tornano a disposizione Daniele Baselli, Alessandro Buongiorno e Nicola Murru. Tanti ancora assenti, si tratta di :Belotti, Bremer, Nkoulou, Singo e Linetty. Portieri: Milinkovic-savic, Sirigu, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Greco (Numero Di Maglia 91), Horvath, Kryeziu, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.

