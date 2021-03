Tommaso Zorzi Furioso: Pesanti Parole Contro Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi! (Di sabato 6 marzo 2021) Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è ospite nella prossima puntata di Verissimo. Il giovane milanese non si è trattenuto e ha fortemente accusato Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Scopriamo insieme cosa è successo! La puntata di Verissimo è molto interessante in quanto, Silvia Toffanin, ha deciso di invitare alcuni ex-concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi, ovviamente, il vincitore: Tommaso Zorzi. Stando alle anticipazioni, il ragazzo ha parlato del suo percorso all’interno della casa di Cinecittà e dei rapporti instaurati con alcuni compagni di viaggio. Per lui, la vittoria è stata una grande sorpresa in quanto, non se lo aspettava. Il ragazzo, davanti a Silvia Toffanin, ha affermato ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 6 marzo 2021), vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è ospite nella prossima puntata di Verissimo. Il giovane milanese non si è trattenuto e ha fortemente accusatoSalemi. Scopriamo insieme cosa è successo! La puntata di Verissimo è molto interessante in quanto, Silvia Toffanin, ha deciso di invitare alcuni ex-concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi, ovviamente, il vincitore:. Stando alle anticipazioni, il ragazzo ha parlato del suo percorso all’interno della casa di Cinecittà e dei rapporti instaurati con alcuni compagni di viaggio. Per lui, la vittoria è stata una grande sorpresa in quanto, non se lo aspettava. Il ragazzo, davanti a Silvia Toffanin, ha affermato ...

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - noemiisantuccii : RT @tutticomemily: Vorrei che qualcuno mi guardasse come Tommaso Zorzi guarda Tommaso Zorzi #tzvip - zorzi_stan : RT @gioiaaaaaaaaa_: Come pensa Come era di essere stato realmente: Tommaso durante la diretta: #tzvip htt… -