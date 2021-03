Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, parole forti: “Mi ha strumentalizzato” (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, parole forti da parte del vincitore del Gf vip: “Amici? Non accadrà mai” ecco perchè. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, in che rapporti sono dopo il Gf vip? parole dure sono arrivate da parte del vincitore del reality, che ha deciso di escluderla totalmente dalla sua vita. Oggi il 25enne Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.da parte del vincitore del Gf vip: “Amici? Non accadrà mai” ecco perchè., in che rapporti sono dopo il Gf vip?dure sono arrivate da parte del vincitore del reality, che ha deciso di escluderla totalmente dalla sua vita. Oggi il 25enne

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - QuiMediaset_it : Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a #Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a #GFVIP . Domani… - MariaDOrlando1 : RT @tz_account: @tommaso_zorzi E pensa che hai visto solo l'1% di quello che abbiamo fatto in 6 mesi - patrizia2002 : @tommaso_zorzi Io per farti arrivare in finale ho creato 80 account da cui borse di e mi sono fatta venire il tunne… -