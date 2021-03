Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa, chi è il padre, fidanzato, altezza, Instagram e Twitter, GF Vip (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo: quella di oggi, sabato 6 marzo, sarà interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti per la sua prima intervista in televisione nei panni di “vincitore” del reality ci sarà Tommaso Zorzi. Ma conosciamolo meglio! Tommaso Zorzi: chi è, età, che lavoro fa, chi è il padre Tommaso Zorzi è un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anni Tommaso ha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia. Zorzi è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo: quella di oggi, sabato 6 marzo, sarà interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti per la sua prima intervista in televisione nei panni di “vincitore” del reality ci sarà. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età, chefa, chi è ilè un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anniha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia.è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. ...

