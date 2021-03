Terzic | “Haaland è uscito perchè ha bisogno di riposo | non possiamo rischiare di perderlo”

(Di sabato 6 marzo 2021) Edin, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa dopo il “Klassiker” perso 4-2 contro il Bayern Monaco delle condizioni di Erling, autore di una doppietta ednel secondo tempo: “Non è stato sostituito in seguito al contrasto fortuito con Boateng ma semplicemente perché ha giocato tutte le partite ed hadi un po’ di, è un giocatore fondamentale per noi e nondi; credo possa essere a disposizione già con il Siviglia in Champions League”. Foto: Twitter BVD L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ricardorubio44 : ???? BAYERN 4-2 DORTMUND Un buon Klassiker, Borussia meglio nella prima mezz'ora, poi il Bayern è cresciuto con un C… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzic Haaland

TUTTO mercato WEB

La gara, equilibrata e ricca di occasioni di gol, è stata decisa dalla maggiore spinta offensiva degli uomini di, che soprattutto nella ripresa, hanno cercato con maggior convinzione la via ...BORUSSIA DORTMUND (4 - 2 - 3 - 1): Hitz; Morey Bouzà, Hummels, Emre Can, Guerreiro; Dahoud, Delaney; Reus, Brandt, Sancho;. Allenatore:. ARMINIA BIELEFELD (4 - 2 - 3 - 1): O. Moreno; ...Nel match valido per la ventiquattresima giornata della Bundesliga successo casalingo del Bayern Monaco per 4-2. E’ però il Borussia Dortmund a portarsi avanti di due gol grazie alla doppietta fulmina ...In Bundesliga è tempo di Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.