Tentato furto al deposito giudiziario | denunciati due casertani

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiForino (Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Baiano per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 35enne ed un 40enne della provincia di Caserta, già noti alle Forze dell’Ordine,perché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento e. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Forino. Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa è stata notata da una persona che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, non ha esitato ad allertare il “112”. Ricevuta la segnalazione, i militari in servizio alla Centrale Operativa hanno subito disposto l’invio di una pattuglia della locale Stazione, ...

