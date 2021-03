(Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. – (Adnkronos) – Petratrionfa aper la seconda volta in carriera e sempre contro Garbinein finale. Se però tre anni fa, vinse in rimonta al termine di un match lottato e pieno di colpi di scena, stavolta è un monologo. La ceca, due volte campionessa di Wimbledon, domina 6-2, 6-1 la spagnola, numero 16 del ranking. La ceca, numero 10 del mondo, festeggia il 28° trofeo in carriera su 38 finali disputate. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SuperTennisTv : Dopo quasi due anni @Petra_Kvitova torna ad alzare al cielo un trofeo: è lei la campionessa del WTA 500 di Doha! ??… - zazoomblog : Tennis: Wta Doha Kvitova batte Muguruza e conquista il 28° titolo - #Tennis: #Kvitova #batte #Muguruza - TV7Benevento : Tennis: Wta Doha, Kvitova batte Muguruza e conquista il 28° titolo... - sportface2016 : #tennis, risultati semifinali #wtalyon 2021: #Tauson e #Golubic in finale - TennisWorldit : WTA Doha - Kvitova annienta Muguruza e conquista il 28° titolo in carriera -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wta

Ubi Tennis

Petra Kvitova trionfa a Doha per la seconda volta in carriera e sempre contro Garbine Muguruza in finale. Se però tre anni fa, vinse in rimonta al termine di un match lottato e pieno di colpi di scena,...Viktorija Golubic (130) si qualificata per le semifinali del torneo di Lione battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 del tabellone francese, ovvero ...Finale senza storia al WTA 500 di Doha. Dopo quasi due anni dall’ultima volta, Petra Kvitova torna a vincere un titolo nel circuito maggiore. La tennista ceca ha letteralmente dominato la partita ed a ...Petra Kvitova vince il Qatar Total Open 2021. La ceca domina la finale contro Garbine Muguruza e con il punteggio di 6-2 6-1 si prende il secondo titolo della carriera a Doha, il 28° complessivo nel c ...