Tempesta d' amore | anticipazioni 6 marzo | Steffen droga Franzi

A Tempesta d'amore andrà in scena un dramma che riguarderà il personaggio di Franzi. Le anticipazioni di oggi, sabato 6 marzo, infatti, rivelano che, nonostante l'invito di Amelie a soprassedere sul suo terribile piano ai danni della fidanzata, Steffen porterà a termine il suo folle proposito, soprattutto dopo aver sentito la ragazza nel sonno chiamare Tim. La gelosia lo spingerà a somministrarle un farmaco che aumenterà la sua aggressività e le conseguenze saranno drammatiche. Steffen, infatti, da tempo sta cercando invano di separare per sempre Tim e Franzi e drogherà la fidanzata affinché sia particolarmente aggressiva con il Saalfeld, che ha deciso di avallare il progetto di Amelie e di eliminare le sue coltivazioni. Tuttavia, il ragazzo ha ...

