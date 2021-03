Tecla Insolia presenta la sua Nada sul palco dell’Ariston: è la bambina che non voleva cantare (Di sabato 6 marzo 2021) Tecla Insolia è il personaggio dello spettacolo che sta destando più interesse in questo periodo. La giovanissima attrice, che sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, sarà la protagonista del film dedicato a Nada. Chi è Tecla Insolia Tecla Insolia è una giovanissima attrice e cantante italiana, nata nel 2004 a Varese, inizia a cantare giovanissima. Ha appena 5 anni quando entra alla Woodstock Accademy sotto la guida dell’insegnante Gianni Nepi e a 10 partecipa alle attività culturali dell’associazione artistica dell’imitatrice Gianna Martorella. La sua carriera musicale è velocissima ed inizia dai più importanti concorsi musicali come il Festival di Castrocaro e altri. Nel 2016 partecipa al programma prodotto da Maria De ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021)è il personaggio dello spettacolo che sta destando più interesse in questo periodo. La giovanissima attrice, che sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, sarà la protagonista del film dedicato a. Chi èè una giovanissima attrice e cantante italiana, nata nel 2004 a Varese, inizia agiovanissima. Ha appena 5 anni quando entra alla Woodstock Accademy sotto la guida dell’insegnante Gianni Nepi e a 10 partecipa alle attività culturali dell’associazione artistica dell’imitatrice Gianna Martorella. La sua carriera musicale è velocissima ed inizia dai più importanti concorsi musicali come il Festival di Castrocaro e altri. Nel 2016 partecipa al programma prodotto da Maria De ...

