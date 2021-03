Tecla Insolia: la storia della baby star che sbarca a Sanremo 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa sapere su , carriera e curiosità, il ruolo di Nada nella fiction. (Instagram)Ha solo 17 anni Tecla Insolia e a soli cinque inizia a studiare presso la Woodstock Academy seguita dall’insegnante Gianni Nepi. Nata a Varese nel 2004, ha solo un anno quando la sua famiglia si trasferisce a Piombino e la passione per la musica scocca praticamente subito. Tant’è che a dieci anni inizia a far parte attiva di un’associazione artistica. Ti potrebbe interessare anche -> Gaudiano vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte Ancora bambina, nel 2016, tenta la strada di Pequeños gigantes, format televisivo di importazione messicana andato in onda prima sulle reti Mediaset e poi su Real Time. Nella prima edizione del talent, si classifica terza e sempre giovanissima partecipa al Festival di Castrocaro. La sua ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) Cosa sapere su , carriera e curiosità, il ruolo di Nada nella fiction. (Instagram)Ha solo 17 annie a soli cinque inizia a studiare presso la Woodstock Academy seguita dall’insegnante Gianni Nepi. Nata a Varese nel 2004, ha solo un anno quando la sua famiglia si trasferisce a Piombino e la passione per la musica scocca praticamente subito. Tant’è che a dieci anni inizia a far parte attiva di un’associazione artistica. Ti potrebbe interessare anche -> Gaudiano vince il Festival dinella categoria Nuove Proposte Ancora bambina, nel 2016, tenta la strada di Pequeños gigantes, format televisivo di importazione messicana andato in onda prima sulle reti Mediaset e poi su Real Time. Nella prima edizione del talent, si classifica terza e sempre giovanissima partecipa al Festival di Castrocaro. La sua ...

