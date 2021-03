Tecla Insolia, biografia: età, genitori, fidanzato, fiction e film (Di sabato 6 marzo 2021) Tecla Insolia è la giovane attrice e cantante che affiancherà Amadeus e Fiorello come co-conduttrice nel corso della finale di Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata! Età Tecla Insolia è nata a Varese il 13 gennaio 2004. Trasferitasi con la famiglia a Piombino quando era una bambina, ha attualmente 17 anni. genitori I genitori di Tecla Insolia si chiamano Maria e Vincenzo e hanno origini siciliane. La giovane artista, che ha partecipato a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte arrivando in finale, ha due fratelli: Gioele e Santiago. fidanzato Chi è il fidanzato di Tecla Insolia? Non si hanno informazioni ufficiali sulla vita privata della giovanissima ... Leggi su giornal (Di sabato 6 marzo 2021)è la giovane attrice e cantante che affiancherà Amadeus e Fiorello come co-conduttrice nel corso della finale di Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata! Etàè nata a Varese il 13 gennaio 2004. Trasferitasi con la famiglia a Piombino quando era una bambina, ha attualmente 17 anni.disi chiamano Maria e Vincenzo e hanno origini siciliane. La giovane artista, che ha partecipato a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte arrivando in finale, ha due fratelli: Gioele e Santiago.Chi è ildi? Non si hanno informazioni ufficiali sulla vita privata della giovanissima ...

Advertising

Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'Io non lo volevo fare il concorso...' @Tecla_insolia questa sera sul palco di #Sanremo2021 e il #10marzo su @RaiUno… - CQuatriglio : RT @RadiocorriereTv: 'Io non lo volevo fare il concorso...' @Tecla_insolia questa sera sul palco di #Sanremo2021 e il #10marzo su @RaiUno… - RadiocorriereTv : 'Io non lo volevo fare il concorso...' @Tecla_insolia questa sera sul palco di #Sanremo2021 e il #10marzo su… - NOTIZIEWEBLIVE : #Tecla Insolia da cantante ad attrice stasera a #Sanremo 2021 - - RevenewsI : #TeclaInsolia sarà tra gli ospiti della finale di #Sanremo2021 e il 10 marzo la vedremo nel film che racconta l'inf… -