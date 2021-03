Teatro, il Bellini chiude la sua “Zona Rossa” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Bellini di Napoli chiude la sua ‘Zona Rossa’, il progetto che ha visto per 76 giorni di ‘reclusione’ un gruppo di artisti , mai usciti dal Teatro. Nel corso di questo periodo e’ stato mostrato in streaming non uno spettacolo compiuto, ma le sue fasi creative . ”Oggi 5 marzo e’ passato un anno da quando il Teatro Bellini ha chiuso. Abbiamo scelto questa data per sciogliere il progetto Zona Rossa perche’ riteniamo che la data annunciata del 27 marzo (la possibilita’ di riapertura dei teatri nelle zone gialle, ndr) non sia una risposta alle criticità e alla complessità del nostro settore ” dichiarano gli attori Alfredo Angelici, Federica Carruba Toscano, Pier Lorenzo Pisano, Matilde Vigna, gli ultimi a lasciare il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Ildi Napolila sua ‘’, il progetto che ha visto per 76 giorni di ‘reclusione’ un gruppo di artisti , mai usciti dal. Nel corso di questo periodo e’ stato mostrato in streaming non uno spettacolo compiuto, ma le sue fasi creative . ”Oggi 5 marzo e’ passato un anno da quando ilha chiuso. Abbiamo scelto questa data per sciogliere il progettoperche’ riteniamo che la data annunciata del 27 marzo (la possibilita’ di riapertura dei teatri nelle zone gialle, ndr) non sia una risposta alle criticità e alla complessità del nostro settore ” dichiarano gli attori Alfredo Angelici, Federica Carruba Toscano, Pier Lorenzo Pisano, Matilde Vigna, gli ultimi a lasciare il ...

