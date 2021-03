Tabella unica nazionale: ecco come diminuiranno i risarcimenti (Di sabato 6 marzo 2021) Molti l’aspettavano, molti altri la ritengono superflua, se non addirittura “dannosa”. Fatto sta che sembra arrivato il momento dell’entrata in vigore della tanto discussa “Tabella unica nazionale” per il risarcimento delle macro lesioni. Parliamo del parametro normativo unico a livello nazionale che consentirà di quantificare economicamente il valore, in termini di risarcimento, dei danni fisici superiori al 9% di invalidità permanente (per i danni fino al 9% esiste già una Tabella nazionale, in uso per quantificare in particolare i danni conseguenti a sinistri stradali). L’entrata in vigore di tale Tabella viene rimandata sin dal 2005, anno di emanazione del Codice delle Assicurazioni nel quale, con l’art. 138, si stabiliva che “al fine di garantire il diritto delle ... Leggi su leggioggi (Di sabato 6 marzo 2021) Molti l’aspettavano, molti altri la ritengono superflua, se non addirittura “dannosa”. Fatto sta che sembra arrivato il momento dell’entrata in vigore della tanto discussa “” per il risarcimento delle macro lesioni. Parliamo del parametro normativo unico a livelloche consentirà di quantificare economicamente il valore, in termini di risarcimento, dei danni fisici superiori al 9% di invalidità permanente (per i danni fino al 9% esiste già una, in uso per quantificare in particolare i danni conseguenti a sinistri stradali). L’entrata in vigore di taleviene rimandata sin dal 2005, anno di emanazione del Codice delle Assicurazioni nel quale, con l’art. 138, si stabiliva che “al fine di garantire il diritto delle ...

Advertising

NandoPiscopo1 : @jnterista_12 @gioargna @SimosTwitt Mi pare folle (Da non dalot piglia poco più di 1, nella tabella lì quasi 3) L… - ArrigoFu : @GuidoTodaro @el_cholo2809 primo, queste non sono offese ma verità secondo, tu non argomenti, esprimi una sequela d… - hanyaukux : Contro ogni pronostico nell’unica ora e mezza libera di oggi sono riuscita a fare tutto quello che dovevo e addirit… - ElenaSofiaSolda : Poi ti pare che l'unica volta che non lo guardo per protesta contro i tempi lunghi scopro che segue la tabella di m… - InsuranceTrade : Gli Osservatori di Insurance Trade. Macrolesioni: la Tabella unica nazionale potrebbe già essere usata? -