Svizzera al voto sul divieto del velo islamico in pubblico

GianniVaretto : RT @LaStampa: La Svizzera al voto sulla “legge anti-burqa”: contrari il governo e la maggioranza del Parlamento - fisco24_info : Svizzera: domani al voto sulla 'legge anti-burqa': Contrari il governo e la maggioranza del Parlamento - ElGuappo6 : @ildinolib @AdrianaSpappa Bhe sai, in SVIZZERA ci sono 80’000 frontalieri (paga minima netta 2600.- fr. esi in tass… - LaStampa : La Svizzera al voto sulla “legge anti-burqa”: contrari il governo e la maggioranza del Parlamento - messveneto : La Svizzera al voto sulla “legge anti-burqa”: contrari il governo e la maggioranza del Parlamento -

Gli svizzeri sono chiamati domani alle urne per un referendum che dovrà decidere se proibire per legge la copertura integrale del volto nei luoghi pubblici. Un divieto che, anche se non detto ...Per quanto riguarda la salute, va ricordato che ilsi svolge mentre vige l'obbligo di coprirsi ... dato che solo una trentina di donne residenti inindossano il burqa e il niqab. Il ...(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Gli svizzeri sono chiamati domani alle urne per un referendum che dovrà decidere se proibire per legge la copertura integrale del volto nei luoghi pubblici. Un divieto che, anc ...