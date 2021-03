Stupro a Villa Gordiani, il quartiere si mobilita: protesta nel pomeriggio (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo gli spiacevoli avvenimenti di ieri, il quartiere della Prenestina ha deciso di non abbandonare la giovane 22enne e, nella mattinata di oggi, sul cancello di Villa Gordiani, è stato affisso uno striscione di solidarietà: “Non sei sola, il quartiere è con te“. Non solo parole però: nel pomeriggio (alle ore 16) è stato organizzata una protesta all’interno del parco vicino via Prenestina a cui parteciperanno le principali associazioni di zona (GAM Villa Gordiani, Comitato di Lotta Villa Gordiani, ASD Villa Gordiani e Collettivo Liceo “Benedetto da Norcia”). Il vicinato si sente in dovere di fare qualcosa affinché questi scempi finiscano. Tutto questo aumenterà l’interesse ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo gli spiacevoli avvenimenti di ieri, ildella Prenestina ha deciso di non abbandonare la giovane 22enne e, nella mattinata di oggi, sul cancello di, è stato affisso uno striscione di solidarietà: “Non sei sola, ilè con te“. Non solo parole però: nel(alle ore 16) è stato organizzata unaall’interno del parco vicino via Prenestina a cui parteciperanno le principali associazioni di zona (GAM, Comitato di Lotta, ASDe Collettivo Liceo “Benedetto da Norcia”). Il vicinato si sente in dovere di fare qualcosa affinché questi scempi finiscano. Tutto questo aumenterà l’interesse ...

