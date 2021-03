Studente scuola media bocciato | genitori ricorrono I giudici danno loro ragione | ecco perché

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 6 marzo 2021) Sull’Istituto scolastico grava l’onere di organizzare adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentire agli alunni di migliorare i propri livelli di apprendimento, come pure di motivare congruamente le ragioni per le quali, eventualmente, l’alunno non può recuperare le carenze rilevatente strategie di intervento programmabili successivamente, anche durante la frequentazione della classe successiva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sent. n. 638 del 20.01.2021), accogliendo l’appello interposto daidi un alunno che non era stato ammesso alla III classe della secondaria di primo grado, così confermando l’ammissione con riserva disposta dallo stesso giudice d’appello. L'articolo .