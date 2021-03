Stretta anti Covid in Liguria | Toti | “Didattica a distanza per il 100% degli studenti delle superiori”

Advertising

Trmtv : Stretta anti movida, Il Viminale diffonde una nuova circolare. - corrierefirenze : #Prato, stretta anti #movida e anti #Covid: vietato sostare in piedi nelle vie dei #locali - tuttoggi : Questa volta l'ordinanza anti Covid firmata dalla presidente Tesei non piace alla maggioranza. In particolare, la s… - espomas : @davecamerini @marioadinolfi Quindi ci stai dicendo che è normale che ci sia un bacio slinguazzato gay mentre tutte… - siracusaoggi : (Stretta anti-assembramenti: si comincia da Palazzolo: 'basta imprudenti, i contagi corrono') -… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta anti

Il Secolo XIX

...mantenerequesta zona privilegiata rispetto al resto dell'Italia. (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tutti pazzi per le offerte online: i regali più… Le mascherine-...... la fascia più alta di rischio Coronavirus, con una... Read More In Evidenza Meloni su nuovo Governo: 'Non vedo discontinuità, ancora Dpcm' 6 Marzo 2021 Sul tema dei vacciniCovid da ...La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio. Il presidente della Regione: “Una protezione importante per le famiglie” ...Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie locali nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surrico ...