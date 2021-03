Strade Bianche 2021 | Siena incorona Blaak e Van der Poel | la stagione entra nel vivo

Leggi su sportface

(Di sabato 6 marzo 2021) In un anno possono cambiare molte cose. Ad agosto 2020 laaveva segnato l’inizio di unastrana, intensa e con un calendario a dir poco stravolto rispetto alle abitudini. Passati pochi mesi, nonostante la pandemia non sia ancora sconfitta, rivedere l’appuntamento sugli sterrati toscani nuovamente nella sua classica collocazione quasi primaverile rappresenta un segnale importante per tutto il ciclismo e gli appassionati.infatti nelquella che dovrebbe essere ladella vera ripartenza, con tante incognite ma anche tantissimi campioni pronti a regalare emozioni forti. Su un percorso così selettivo e particolare non ci sono episodi o colpi di fortuna che tengono, può vincere solo il più forte e Piazza del Campoper la ...