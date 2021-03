Strade Bianche 2021 | le pagelle | van der Poel da 10 e lode | Bernal da favola | Gogl lascia tutti a bocca aperta

(Di sabato 6 marzo 2021) Laha regalato grandissime emozioni agli appassionati di ciclismo. Mathieu van dersi è imposto in Piazza del Campo al termine di una battaglia mozzafiato con Julian Alaphilippe, Egan, Wout Van Aert, Tom Pidcock, Tadej Pogacar e il sorprendente Michael. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDELLAMATHIEU VAN DER(ALPECIN-FENIX) VOTO 10: Il fuoriclasse neerlandese ha corso in modo impeccabile. Ha dominato di gambe e di testa e ha siglato una vittoria da autentico imperatore delle due ruote. Spendere altri aggettivi sarebbe financo inutile. ...

Dopo la quarta vittoria consecutiva olandese nella Strade Bianche Women Elite Eolo dell'ex campionessa del mondo su strada Chantal van den Broek - Blaak (SD Works), Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) è diventato il primo vincitore della...L'olandese in trionfo a Siena: "Ho vinto una delle corse più difficili, piena di corridori forti: non capita spesso di trovare così tanti corridori forti in una Classica". Alaphilippe, secondo, e Bern ...La Strade Bianche 2021 ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. Mathieu van der Poel si è imposto in Piazza del Campo al termine di una battaglia mozzafiato con Julian Al ...