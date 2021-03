Stasera in tv | oggi 6 marzo 2021 | Festival di Sanremo e The Lego Movie 2

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 6 marzo 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 6abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie, trasmissioni di intrattenimento e la finalissima del 71°di. Ecco cosa vedere in televisione.in tv 6La programmazione della serata di sabato 6è ampia. Su Rai1 va in onda la quinta serata del 71°di, ovvero quella che decreterà il vincitore di questa difficile edizione. Canale 5, proprio a causa della kermesse musicale, sospende C'è posta per te e propone il film Non si ruba a casa dei ladri. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, ...