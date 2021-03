Spezia, nessun nuovo positivo dopo Provedel: i convocati di Italiano (Di sabato 6 marzo 2021) Lo Spezia tira un sospiro di sollievo: nessun nuovo positivo dopo Provedel nel gruppo squadra. Ecco i convocati di mister Italiano. Buone notizie per lo Spezia: nessun nuovo positivo nel gruppo squadra dopo Ivan Provedel. Il comunicato e i convocati di mister Italiano. COMUNICATO – «A seguito della positività di un collaboratore della prima squadra e di Ivan Provedel, i successivi tamponi di controllo a cui si è sottoposto il gruppo squadra nelle scorse ore hanno dato esito negativo al Covid – 19». convocati PORTIERI: 1.ZOET, 12. KRAPIKAS, 99.PUCCIDIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Lotira un sospiro di sollievo:nel gruppo squadra. Ecco idi mister. Buone notizie per lonel gruppo squadraIvan. Il comunicato e idi mister. COMUNICATO – «A seguito della positività di un collaboratore della prima squadra e di Ivan, i successivi tamponi di controllo a cui si è sottoposto il gruppo squadra nelle scorse ore hanno dato esito negativo al Covid – 19».PORTIERI: 1.ZOET, 12. KRAPIKAS, 99.PUCCIDIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, ...

