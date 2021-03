Spezia, l’Italiano di Sicilia: “Il Palermo la mia squadra del cuore da bambino. Allenare i rosanero? Rispondo così” (Di sabato 6 marzo 2021) E' uno degli allenatori di cui si parla di più.Vincenzo Italiano è salito agli onori della cronaca sportiva grazie alle prestazioni offerte fin qui dallo Spezia in Serie A. Il bel gioco, d'altra parte, non è certamente passato inosservato. Nato a Karlsruhe, in Germania, il 10 dicembre 1977, il tecnico degli Aquilotti è cresciuto in Sicilia, nel dettaglio a Ribera, dove trascorre le sue estati quando non è impegnato sul campo. "Perché un Siciliano si trova a nascere in Germania? I miei nonni paterni lavoravano in Germania a Karlsruhe, e i miei genitori decisero di raggiungerli con l'intenzione di stabilirsi anch'essi lì, nel frattempo sono nato io. Dopo sei mesi, i miei decisero di tornare in Sicilia e fecero ritorno a Ribera, in provincia di Agrigento, da dove erano partiti", ha raccontato Italiano, intervistato ai ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) E' uno degli allenatori di cui si parla di più.Vincenzo Italiano è salito agli onori della cronaca sportiva grazie alle prestazioni offerte fin qui dalloin Serie A. Il bel gioco, d'altra parte, non è certamente passato inosservato. Nato a Karlsruhe, in Germania, il 10 dicembre 1977, il tecnico degli Aquilotti è cresciuto in, nel dettaglio a Ribera, dove trascorre le sue estati quando non è impegnato sul campo. "Perché unno si trova a nascere in Germania? I miei nonni paterni lavoravano in Germania a Karlsruhe, e i miei genitori decisero di raggiungerli con l'intenzione di stabilirsi anch'essi lì, nel frattempo sono nato io. Dopo sei mesi, i miei decisero di tornare ine fecero ritorno a Ribera, in provincia di Agrigento, da dove erano partiti", ha raccontato Italiano, intervistato ai ...

