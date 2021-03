Spezia | Italiano |  «Prestazione superlativa Nzola? Infortunio pesante»

(Di sabato 6 marzo 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento.– «Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, colpendo anche due traverse. Laè stata, peccato per il secondo gol che non è arrivato. Sono fiducioso, non era facile recuperarla. Conoscevamo la qualità del Benevento in ripartenza, ci siamo detti di non regalare troppi palloni».– «Bisogna aspettarlo e dargli minutaggio, è evidente che non abbia ancora recuperato la forma. È stato vittima di un ...

Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue ...Primo temposchiera un 4 - 3 - 3 con il tridente Gyasi - Nzola - Verde . Inzaghi sceglie il 4 - 4 - 2 con davanti Caprari e Gaich . Loha la prima grandissima chance per passare in ...È lo Spezia che fa la partita, ma dopo poco più di venti minuti si ritrova in svantaggio a causa di uno svarione di un incerto Terzi. Il gol è confezionato dal duo Viola-Gaich, quest’ultimo oggi ...di risalire lungo la costa italiana per tornare a La Spezia, in modo da testare in tutte le condizioni di vento e andature le migliorie del trimarano, sviluppate durante un lungo periodo in cantiere ...