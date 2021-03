Spezia-Benevento, i convocati di Italiano: assenti Provedel e Saponara (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Benevento, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Spiccano le assenze di Ivan Provedel, positivo al Covid-19, e di Riccardo Saponara, infortunato. Ai box anche Mattiello e Rafael. Di seguito l’elenco completo. convocati Italiano PER Spezia-Benevento Portieri – Zoet. Krapikas, Pucci. Difensori – Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena. Attaccanti – Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico delloVincenzoha diramato la lista deiper il match contro il, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Spiccano le assenze di Ivan, positivo al Covid-19, e di Riccardo, infortunato. Ai box anche Mattiello e Rafael. Di seguito l’elenco completo.PERPortieri – Zoet. Krapikas, Pucci. Difensori – Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena. Attaccanti – Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. SportFace.

