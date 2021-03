Spezia Benevento 0-0 LIVE | Nzola vicino al gol del vantaggio

(Di sabato 6 marzo 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 1? Fischio d’inizio al Picco 5? Tiroal gol. Gyasi semina il panico sulla sinistra, Improta rinvia ma centra. Palla che esce di poco Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Zoet; Bastoni, Terzi, Ismajli, Ferrer, Estevez, Ricci, ...

Advertising

FiorentinaUno : SERIE A: Spezia-Benevento: Le formazioni ufficiali del match delle 15 - - repubblica : ?? Calcio, anticipo di serie A Spezia-Benevento - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Spezia-Benevento 0-0 - infoitsport : Spezia, dopo Provedel non ci sono nuovi positivi: i convocati per la sfida col Benevento - infoitsport : Spezia-Benevento, le formazioni ufficiali: Italiano punta su Nzola. Rivoluzione sannita -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Benevento

Il calcio giocato sembra non doversi fermare mai: la Serie A torna dopo soli due soli giorni di pausa con la 26esima giornata di campionato . In campo alle 15, seguita alle 18 da Udinese - Sassuolo , e in serata chiude gli anticipi il big match Juventus - Lazio . In classifica l' Inter , col successo nel posticipo di giovedì a Parma, ha ...Mauro Meluso, direttore sportivo dello, parla della gara contro ile del momento della squadra di Italiano. Le sue ...Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Benevento, primo anticipo della 26^ giornata di Serie A. Le scelte di Italiano e Inzaghi. Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni; Leo Sena, Ricci, ...C'è grande tensione in casa Benevento. I sanniti non vincono da ormai dieci gare ... ha parlato pochi minuti prima della partita della sua squadra in casa dello Spezia ai microfoni di Sky Sport e ha ...