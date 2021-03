Sondaggi politici | male il Pd | voti verso il M5s

(Di sabato 6 marzo 2021): il Pd perde quasi un punto percentuale in una settimana e a beneficiare del crollo dei Dem è il Movimento 5 stelle (+0,9%) La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Una crescita, quella dei pentastellati, registrata proprio in… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

CorrNazionale : Sondaggi politici: il Pd perde quasi un punto percentuale in una settimana e a beneficiare del crollo dei Dem è il… - nigno11 : Sondaggi politici oggi: con Conte leader il M5S guadagna 4 punti - LaCavandoli : RT @GiulioCentemero: ?? SONDAGGI POLITICI: LA #LEGA CRESCE NELL'ULTIMO MESE, CROLLA IL #PD ?? Lega sempre più su e il vantaggio sul Pd aumen… - GiulioCentemero : ?? SONDAGGI POLITICI: LA #LEGA CRESCE NELL'ULTIMO MESE, CROLLA IL #PD ?? Lega sempre più su e il vantaggio sul Pd au… - aridatececonte : @RobertoPorta7 @Sergio64221 @ritafrediani @vitcastagna Veramente gli ultimi sondaggi con Conte leader lo danno al 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Fanpage.it

, partiti: primo Salvini, balzo M5S e PD in picchiata La Lega di Matteo Salvini, secondo il sondaggio realizzato realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, si posiziona prima in classifica.Dopo aver analizzato la supermedia di Youtrend per Agi, passiamo aidi Termometro Politico. Arrivano degli importanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto: la Lega si conferma primo partito d'Italia ma perde mezzo punto e si attesta al 23,5%. ...Sondaggi politici: il Pd perde quasi un punto percentuale in una settimana e a beneficiare del crollo dei Dem è il Movimento 5 stelle (+0,9%) La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde anco ...Sondaggi: Lega in testa, Fdl stabile, il M5S balza in avanti. E il Pd affonda ...