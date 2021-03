Soldi ai Rom per frode elettorale, Meloni al contrattacco: “Notizia inventata, così fanno i regimi” (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le rivelazioni bomba de La Repubblica, il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ribatte alle gravi accuse mosse nei suoi confronti, definendo la Notizia del tutto infondata Non è di certo passato inosservato agli occhi dell’opinione pubblica il clamoroso articolo de ‘La Repubblica’ a firma di Clemente Pistilli intitolato ‘“Giorgia Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna elettorale”, la rivelazione di un pentito alla Dda di Roma’. Citando come fonte il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, la testata giornalistica ha rivelato questo incredibile retroscena che, qualora fosse vero, sarebbe un grattacapo non indifferente per Fratelli d’Italia e per la Meloni in primis. LEGGI ANCHE => “Giorgia Meloni fece avere 35.000 euro al ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo le rivelazioni bomba de La Repubblica, il leader di Fratelli d’Italia Giorgiaribatte alle gravi accuse mosse nei suoi confronti, definendo ladel tutto infondata Non è di certo passato inosservato agli occhi dell’opinione pubblica il clamoroso articolo de ‘La Repubblica’ a firma di Clemente Pistilli intitolato ‘“Giorgiafece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna”, la rivelazione di un pentito alla Dda di Roma’. Citando come fonte il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, la testata giornalistica ha rivelato questo incredibile retroscena che, qualora fosse vero, sarebbe un grattacapo non indifferente per Fratelli d’Italia e per lain primis. LEGGI ANCHE => “Giorgiafece avere 35.000 euro al ...

Advertising

tiz2060 : @luca_c24 @GiorgiaMeloni Ma secondo lei proprio ai Rom dava soldi ???????? - pollon_70 : RT @GuidoDel: I fatti: un pentito senza dare prove dice che #giorgiameloni ha fatto avere a dei rom soldi per il loro impegno nella campag… - Affaritaliani : Soldi ai rom per la campagna elettorale? La Meloni smentisce Repubblica. VIDEO - Affaritaliani : Soldi ai rom per la campagna elettorale? La Meloni smentisce 'Repubblica' - de_mico : @GiorgiaMeloni Giorgia che da soldi ai ROM? ???????????????????? Ma nemmeno so lo vedo! -