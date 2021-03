Snowboard | nelle qualificazioni del PGS di Rogla tre azzurri chiudono tra i primi quattro

(Di sabato 6 marzo 2021) Sono andate in scena a, in Slovenia, ledel PGS maschile e femminile valido per la Coppa del Mondo dialpino: sarannoglial cancelletto di partenza negli ottavi maschili, mentre nella competizione femminile non ci saranno azzurre in gara. Lemaschili vengono vinte dal russo Andrey Sobolev in 59?79, ma alle sue spalle ci sono tre: secondo Roland Fischnaller a 0?24, terzo Aaron March a 0?27, quarto Mirko Felicetti a 0?48. Si qualifica anche Edwin Coratti, decimo a 0?66, mentre sono eliminati Daniele Bagozza, 17° e primo degli esclusi a 1?14 (a soli 0?05 dall’elvetico Dario Caviezel, 16°), Gabriel Messner, 21° a 1?35, e Maurizio Bormolini, 31° a 2?11....

La campionessa azzurra ha commentato: "Non posso recriminare nulla soprattutto per come è iniziata la giornata con una cadutapre - heats. Ho dato veramente tutto in ogni singola run che ho ...Matilde Daida Cargnino aggiunge un altro titolo a quelli regionali e italiani collezionatipassate stagioni nello. Lo scorso weekend, infatti, sulle nevi di Ovindoli, in provincia de L'Aquila, la valsesiana ha vinto le due gare del circuito inter - appenninico di ...I Campionati del Mondo di snowboard alpino si sono appena conclusi, ma i grandi della disciplina sono pronti a tornare in pista già domani, a Rogla, per un PGS valido per la Coppa del Mondo 2020-2021.Coppa del Mondo di snowboard cross: la seconda prova in Georgia vede l'altoatesino trionfare con Sommariva 4°. La bergamasca, nella gara vinta da Bankes, spreca la chance ...