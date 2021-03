Smart working, la bambina entra nella riunione di lavoro del papà su Zoom e rivela il segreto di famiglia (Di sabato 6 marzo 2021) Una bambina si è intrufolata in una videoconferenza di lavoro del padre che si era allontanato un attimo dallo schermo e ha rivelato una questione familiare alquanto delicata. L'episodio è avvenuto il ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Unasi è intrufolata in una videoconferenza didel padre che si era allontanato un attimo dallo schermo e hato una questione familiare alquanto delicata. L'episodio è avvenuto il ...

Advertising

elenabonetti : Il primo provvedimento che ho voluto introdurre e a cui stiamo lavorando in questi giorni è la reintroduzione di co… - ItaliaViva : .@elenabonetti : 'Siamo già al lavoro per garantire congedi parentali, smart working e voucher baby sitter' - bizcommunityit : Smart working in crociera? Si può fare: l’idea del lavoro «sul mare» diventa realtà - uvafragola : aperti grandi uffici che hanno avuto un anno per adeguarsi allo smart working ma se ne sono fregati perché non obbl… - luigiperna : RT @fiomnet: ???? #CCNLMetalmeccanici «Diritti per lo smart working» ?? ?? È confermata la parità di trattamento rispetto alle lavoratrici e… -