Simona Ventura positiva al Covid: “Non so come”, anche Terzi contagiato (Di sabato 6 marzo 2021) Costretta a rinunciare alla serata finale di Sanremo 2021, SuperSimo ha parlato ai fan e intanto anche il suo compagno è risultato positivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 marzo 2021) Costretta a rinunciare alla serata finale di Sanremo 2021, SuperSimo ha parlato ai fan e intantoil suo compagno è risultato positivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - g4yscorpio : La conduzione di Sanremo prossimo anno datela a Simona Ventura solo perché quest’anno si è presa il covid povera di… - GeMa7799 : Simona Ventura non si capacita del Covid: indossavo sempre due mascherine... - infoitcultura : Sanremo, Amadeus: «Simona Ventura ha il Covid, non sarà all’Ariston» -