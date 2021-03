(Di sabato 6 marzo 2021) Nuovo aggiornamento sulle sue condizioni da parte di, recentemente risultata positiva al Covid Questa sera, si terrà la grande serata finale del Festival di Sanremo 2021. Come annunciato nella giornata di ieri da Amadeus in conferenza stampa,non sarà all’Ariston. Annunciata come una delle tante ospiti, è risultata positiva al Covid L'articolo proviene da Inews.it.

Sanremo 2021,assente per positività al Covid. A dare l'annuncio in conferenza stampa è stato Amadeus: 'Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultata positiva al Covid'. ...Costretta a rinunciare alla serata finale di Sanremo 2021, SuperSimo ha parlato ai fan e intanto anche il suo compagno è risultato ...Questa e la grande serata di Giovanna Botteri, e anche se il Festival di Sanremo sarà orfano di Simona Ventura risultata positiva al Covid, la giornalista riuscirà certamente a conquistare il ...Simona Ventura è positiva al Covid e non ci sarà a Sanremo stasera. La conduttrice avrebbe dovuto affiancare Amadeus e Fiorello nella serata finale, una reunion molto attesa sia da parte loro sia da ...