Short track | Pietro Sighel si consacra tra i grandi! Fantastico bronzo mondiale nei 500 metri!

(Di sabato 6 marzo 2021) Chefosse il nuovo talento delloitaliano lo si era già intuito lo scorso mese di gennaio, quando colse la medaglia d’argento nei 500 metri agli Europei in Polonia, trascinando poi gli azzurri anche al secondo posto in staffetta. Oggi il 21enne ha alzato ulteriormente l’asticella, conquistando il primo alloro in carriera in un. Il trentino ha agguantato una splendida medaglia dinei 500 metri, la sua specialità prediletta, con il tempo di 40?673. A precederlo solo l’ungherese Shaoang Liu (40?524) ed il russo Semen Elistratov (che gareggia come atleta neutrale in virtù della nota squalifica che sta scontando il Paese dell’Est Europa), ovvero due autentici mostri sacri di questa disciplina.aveva superato i quarti di ...

Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali 2021 di short track in corso di svolgimento a Dordrecht. A salire sul podio è stata Arianna Fontana, che ha conquistato l'argento nei 500 metri. La vittoria è ...