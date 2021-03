Serie B, Venezia-Brescia: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 6 marzo 2021) Vittoria per Venezia e Brescia nella scorsa giornata, ed in questa partita non mancheranno di certo le emozioni: i padroni di casa vogliono continuare la striscia di successi che li ha portati in seconda posizione, mentre le rondinelle hanno bisogno di punti per la salvezza. Manca poco più di 10 giornate alla fine del campionato, ed arrivati a questo punto non ci si può permettere di lasciare punti indietro. Chi avrà la meglio in Venezia-Brescia? Il Venezia sta vivendo un sogno Il Venezia è arrivato al secondo posto durante il turno infrasettimanale: i pareggi di Monza e Salernitana hanno dato una grande occasione a Zanetti, che ha colto la palla al balzo. E’ da 8 giornate che gli arancioneverdi non perdono, e adesso sono solo 4 i punti di distanza dalla vetta. Arrivati a questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Vittoria pernella scorsa giornata, ed in questa partita non mancheranno di certo le emozioni: i padroni di casa vogliono continuare la striscia di successi che li ha portati in seconda posizione, mentre le rondinelle hanno bisogno di punti per la salvezza. Manca poco più di 10 giornate alla fine del campionato, ed arrivati a questo punto non ci si può permettere di lasciare punti indietro. Chi avrà la meglio in? Ilsta vivendo un sogno Ilè arrivato al secondo posto durante il turno infrasettimanale: i pareggi di Monza e Salernitana hanno dato una grande occasione a Zanetti, che ha colto la palla al balzo. E’ da 8 giornate che gli arancioneverdi non perdono, e adesso sono solo 4 i punti di distanza dalla vetta. Arrivati a questo ...

