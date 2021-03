Serie B: Pisa-Reggina, probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 6 marzo 2021) Pisa-Reggina oggi scenderanno in campo alle 14 nel match valido per la 27a giornata. Il Pisa vuole i playoff, la Reggina invece già in zona salvezza deve restare lontano dalla zona retrocessione e per questo ha bisogno di portare a casa punti. Mancano poco più di 10 giornate alla fine della Serie B, e nessuno vuole arrivare alla fine del campionato ancora in bilico. Il Pisa ad un passo dai playoff Il Pisa comincia a temere la maledizione dello scorso anno: nella passata stagione arrivò 9a a pari punti con altre due squadre, e fu solo a causa degli scontri diretti che mancarono l’ammissione ai playoff. Quest’anno D’Angelo non ne vuole sapere di seguire lo stesso destino dello scorso anno, e per questo si punta a fare punti per conquistare subito il biglietto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021)oggi scenderanno in campo alle 14 nel match valido per la 27a giornata. Ilvuole i playoff, lainvece già in zona salvezza deve restare lontano dalla zona retrocessione e per questo ha bisogno di portare a casa punti. Mancano poco più di 10 giornate alla fine dellaB, e nessuno vuole arrivare alla fine del campionato ancora in bilico. Ilad un passo dai playoff Ilcomincia a temere la maledizione dello scorso anno: nella passata stagione arrivò 9a a pari punti con altre due squadre, e fu solo a causa degli scontri diretti che mancarono l’ammissione ai playoff. Quest’anno D’Angelo non ne vuole sapere di seguire lo stesso destino dello scorso anno, e per questo si punta a fare punti per conquistare subito il biglietto per ...

Advertising

aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Pisa-#Reggina, valevole per la 27.a… - Pall_Gonfiato : Dove vedere Pisa-Reggina, streaming gratis e diretta tv Serie B - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: Domani torna la serie B. Il Pisa ospita la Reggina. Per la squadra di D'Angelo può essere il match della definitiva cons… - fseviareggio : RT @TgrRaiToscana: Domani torna la serie B. Il Pisa ospita la Reggina. Per la squadra di D'Angelo può essere il match della definitiva cons… - TgrRaiToscana : Domani torna la serie B. Il Pisa ospita la Reggina. Per la squadra di D'Angelo può essere il match della definitiva… -