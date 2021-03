Serie A | Spezia e Benevento non si fanno male | 1-1 al Picco

(Di sabato 6 marzo 2021)non sie pareggiano 1-1 allo stadio. La squadra di Inzaghi sblocca la partita con il primo gol italiano di Gaich, ma nella ripresa lorisponde con Verde. Partita equilibrata nel primo tempo mentre cresce lonel secondo tempo. Punto utile per entrambe in un momento della stagione non semplicissimo.1-1: risultato e tabellinoRete: 24? Gaich, 71? Verde.(4-3-3): Zoet; Bastoni, Terzi, Ismajli, Ferrer, Estevez, Ricci, Leo Sena, Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano.(4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Tello; Hetemaj, Ionita, Viola; Improta, Caprari; Gaich. All. Filippo Inzaghi.Arbitro: Forneau di Roma.Ammoniti: Bastoni, ...

16.59 AnticipoA,- Benevento 1 - 1 Un punto a testa frae Benevento che non allungano in chiave salvezza. Partenza sprint dei liguri, vicini al gol con Nzola in seguito a un flipper in area. ...- BENEVENTO 1 - 1 LIVE 24' Gaich (B), 71' Verde (S)(4 - 3 - 3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi (46' Erlic), S. Bastoni (46' Marchizza); Leo Sena, Ricci, Estevez (64' Maggiore); Verde, Nzola (58' Farias), Gyasi. All. Italiano BENEVENTO (3 - 5 - 1): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Improta, Hetemaj, Ionita, Viola, Tello; Caprari; Gaich. All. Filippo Inzaghi.