Serie A | Spezia-Benevento | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 6 marzo 2021) Il primo anticipo della 26a giornata di campionato diA è la scontro salvezza tra, in programma alle ore 15. Le squadre sono appaiate a quota 25 in classifica insieme alla Fiorentina, con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nella gara d’andata losi è imposto sul campo dei sanniti per 3 a 0. Ecco le ultime news e ledi. Come stannoLoviene da 3 gare senza vittorie (1 pareggio e s sconfitte) dopo le due consecutive e di prestigio contro Sassuolo e Milan. La squadra ligure ha vinto solo due volte nelle partite casalinghe e nell’ultimo turno è stata sconfitta 3-0 sul campo della Juventus ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - SkySport : JUVENTUS-SPEZIA 3-0 Risultato finale ? ? #Morata (62') ? #Chiesa (71’) ? #Ronaldo (89') ?? - SamanthaButto13 : RT @SkySport: Probabili formazioni di Spezia-Benevento ? #SpeziaBenevento Fischio d'inizio alle 15 LIVE su Sky Sport Serie A #SkySerieA #Se… - SkySport : Probabili formazioni di Spezia-Benevento ? #SpeziaBenevento Fischio d'inizio alle 15 LIVE su Sky Sport Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spezia

L'anticipo del sabato sera della 26giornata del campionato diA è in programma all'Allianz Stadium, con la Juventus che ospita la Lazio . Big match ...dalla vittoria interna contro lo, 3 - ...... che non vince da nove partite consecutive ed è reduce da due sconfitte subite contro Napoli ed Hellas Verona La probabile formazione delloleggi ancheA, 26giornata: curiosità e ...Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Pirlo ha un grande dubbio, relativo al modulo. Il tecnico potrebbe optare per il 3-5-2, giocherebbe così a specchio con la Lazio. Bernardeschi e Fagioli in b ...